Риболов на троха вдига адреналина на въдичарите по Струма

Въпреки че Струма течеше преоб­ладаващо маловодна през цялата „златна есен“, там се правеха страхотни серии със скобари, и то на места с дълбочина от едва половин метър. Даже пасажите се виждат с просто око в бистрата вода, но това не пречи да се ловят риби. Само че… Не без съответната подготовка – със солидно количество хлебна захранка, която буквално ги подлудява и налитат на трохата (като стръв) дори агресивно, което не е съвсем типично за тези риби.

Преминалата валежна вълна вдигна ни­вото и причини леко размътване, но без дълготрайни последствия. Струма влезе в нормалното си русло и риболовът продъл­жава с пълна сила, съобщи slrb.bg. Пламен Тончев (вляво на снимката) и Иван Чипев показват уло­ва си след края на един зрелищен излет край Благоевград в приятен есенен ден. След фотосесията следва ритуално връ­щане на рибата, за което са приготвили и специален видеоклип. Те отдавна спазват принципа „хвани-пусни“ и апелират към всички колеги да го правят.