Рилският манастир газифицира хотела си „Царев връх“, лека ажурна ограда около площадка на открито ще пази от любопитни посетители бутилки с 10 080 литра от „синьото” гориво

Поредната си инвестиция игуменът еп. Евлогий ще прави успоредно с църковна автокъща в Меката на търговията с коли втора ръка – Дупница

Рилският манастир ще газифицира хотел „Царев връх“. Намерението на монашеското братство е да вкара „синьото” гориво в трите сгради на комплекса, който е върху терен от 3302 кв.м. Любопитно е, че и трите се водят еднофамилни жилищни сгради, въпреки че развиват търговска дейност, за която би трябвало да плащат много по-високи данъци.

Резервоарът, от който ще бъде подаван компресираният природен газ, ще представлява батерия от бутилки за транспортиране на компресиран природен газ тип BS 20 P200 – 2520 с условен обем 10 080 л. Платформата, на която ще се наредят бутилките, ще е върху съществуваща в имота бетонова площадка с размери 7/11 м. За ограничаване на достъпа на хора до площадката монасите са решили да монтират лека ажурна ограда с височина 2,5 м. Резервоарът ще се свързва чрез мека връзка към газоразпределително табло, монтирано от вътрешната страна на оградата. От газоразпределителното табло чрез двустепенно намаляване на налягането до 100 mbar чрез въздушна връзка, представляваща метална медна тръба, газта ще се доставя в хотелския комплекс.

Инвестиционното предложение на манастира попада в границите на защитена територия – Природен парк „Рилски манастир“, и в Зона на светите места и културно-историческото наследство, тъй като е обект в инфраструктурата на територията на Рилския манастир, попада и в границите на защитени зони за опазване на дивите птици и на природните местообитания на дивата флора и фауна, но тъй като единственото строителство ще е на леката ажурна ограда, МОСВ реши, че няма нужда от екооценка.

Евлогий

Хотел „Царев връх“



Манастирският хотел „Царев връх” с ресторанта на партера работи на пълни обороти от 2009 г., когато бе основно обновен. Самата сграда е построена през 1939 г., но скоро след 1944 г. е национализирана. През 1961 г. същия статут придоби самият манастир, който в продължение на 7 г. остана „национален музей”.

Едва през 2007 г. манастирско ръководство започна процедура по възстановяване на собствеността си върху хотела, който беше доста запуснат. За ремонтите и бъдещото управление на комплекса игуменът на Рилската света обител Адрианополски епископ Евлогий основа дружество „Царев връх“ ЕООД, на което в момента се води управител под църковно-светското си име Евлогий Стамболджиев /светското му име е Божидар Стамболджиев/.

Газифицирането на „Царев връх“, което предполага и последващи сериозни вътрешни ремонти на хотела за смяна на отоплението, е поредното бизнес начинание на игумена, който управлява манастира от 2005 г. Още през 2009 г. той обявява, че ще гради манастирски минивецове по река Рилска и дори били осигурени 2,9 млн. лева, само че това не се случи, тъй като Европейската банка за възстановяване и развитие в крайна сметка отказа да финансира проекта.

После дойде идеята му да даде паркинга пред манастира на външна фирма. На практика Евлогий го хариза на свой приятел, бивш служител на покойния Иво Карамански, и така по-голяма част от приходите от паркинга отиват в частни ръце, а посетителите на светата обител периодично се оплакват от необосновано покачване цените на престоя и неиздаването на билети.

Сега игуменът се е засилил да прави църковна автокъща върху 11 дка ниви край Дупница, които навремето са дарени от заможни ктитори на Светата обител. Районът е известен с търговия с коли втора ръка, внос най-вече от Италия.

Любопитно е, че още през 2022 г. въпросните 11 декара, на които ще бъде съграден автосалонът, са дадени под наем на фирма „Рила дриймс хотелс 1989”, чийто собственик е Станислав Попов, общински съветник от ГЕРБ в Сапарева баня. Година по-късно Евлогий е задвижил процедурата за автосалона и вече имат становище от РИОСВ, че за намерението не е нужна екологична оценка.Засега не е ясно дали игуменът възнамерява лично да върти алъш-вериша с трошките на Европа, или прави услуга на наемателя, събирайки разрешителните за бъдещата му дейност като собственик на имота.

ВАНЯ СИМЕОНОВА