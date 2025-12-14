РИОСВ – Благоевград „наказа“ гръцки бизнесмени в с. Бело поле с невероятните 13 лв. на месец за замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид

С месечна санкция от 13 /тринадесет/ лв., считано от 30.09.2025 г., Регионалната инспекция по околната среда и водите наказа регистрираната в благоевградското с. Бело поле фирма „Леско“ ЕООД на гърците Евангелос и Николаос Стасинополус. Двамата ще плащат месечно на българската екоинспекция равностойността на едно кафе заради замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид над допустимите норми от комин към котел тип Binder с топлинна мощност 840 кW, предназначен да изгаря дървесни трици в дърводелския им цех в с. Бело поле, намиращ се в базата на „Металснаб“ в индустриалната зона. Наказателното постановление на фирмата е издадено на 24 ноември от директора на РИОСВ – Благоевград и повдига въпроса за размера на глобите, с които държавата защитава околната си среда, и доколко „превъзпитаващо“ ще се отразят 13-те лева месечно на двамата гръцки бизнесмени.

Въглеродният оксид (CO) е безцветен, без мирис, силно токсичен газ, който се получава при непълно изгаряне на горива като газ, дърва, въглища и бензин. Той е изключително опасен, тъй като се свързва с хемоглобина в кръвта, възпрепятствайки преноса на кислород, което води до задушаване, сериозно заболяване и дори смърт, поради което е наричан „тихият убиец“.

Цеховете за дървен материал са чести замърсители на атмосферния въздух, но глоби не плащат

В същото време по информация на Българската стопанска камара „Леско“ ЕООД е на 70-о място в страната по приходи за 2023 г. сред фирмите, занимаващи се с производство на дървен материал и изделия от него /без мебели/. Срещу фирмата са отразени приходи от 16 919 хил. лв.

В. „Струма“ зададе въпрос на РИОСВ – Благоевград на каква стойност общо е глобата на „Леско“ ЕООД и защо месечната санкция е толкова ниска, но в рамките на работния ден получихме само уведомление за успешна регистрация на питането ни.

Отговорът най-вероятно се крие в самия Закон за чистотата на атмосферния въздух, в който посочените санкции са доста ниски. Например: Чл. 34 „о” гласи:

1. При неспазване на нормите за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, и при неспазване на изискванията за мониторинг на емисиите и оценка на съответствието – глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.;

Чл. 35. (1):

Неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух, когато е възможно ограничаването му, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

Чл. 41. Ръководител на обект или дейност с неподвижен източник, който не осигури измерване на емисиите в съответствие с реда и начина за тяхното измерване и/или не изпълни предписанията на контролните органи, както и нареждане на кмет на община, дадено при условията на чл. 30, ал. 3, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

ВАНЯ СИМЕОНОВА