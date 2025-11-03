РИОСВ поиска процедура по ОВОС за ски център Картала, новата идея на собственика е за разширение на зоната с 5 лифта и 3 ски влека, ледена пързалка и улична мрежа от 20 дка

Ски център Картала и община Благоевград обявиха пред РИОСВ финалния си проект за разширение на зоната. Проектът на ПУП-ПЗ е разработен за площ от 133 492 кв.м, собственост на „Прима инвест БГ” ООД с управител Илия Ризов и община Благоевград, от тях 14 729 кв.м са горски територии – държавна собственост.

От проекта отсъстват първоначално планираните 4 вили, почивна станция и хотел, които дружество „Армако” АД /собственик на 76,3% от дяловете на „Прима инвест БГ“/ предложи в началото на годината на общината, а акцентът е поставен върху нови ски лифтове и ски влекове.

Разширението на ски зоната ще бъде с 5 ски лифта с многофункционални лифтови станции и горна станция и 3 ски влека. Лифтовете ще са с дължини между 582 и 990 линейни метра, а ски влековете ще са 773,5 метра единият и по 300 метра – другите 2. Ски пистите ще са 9, с дължина между 295,8 и 1539 м.

Планиран е строеж на 1 сграда – резидентен тип, със застроена площ от 3500 кв.м, която ще бъде вдигната на парцел от 7105 кв.м, собственост на „Прима инвест БГ“. В инвестиционното намерение не е упоменато за какво точно ще се използва тя. За отпадните й води ще се изгради пречиствателна станция, след което те ще се заустват в река Бистрица.

Остава идеята за изграждане на игрище за волейбол, игрище за тенис и др., но към тях ще има и ледена пързалка. Тези спортни съоръжения ще бъдат събрани върху терен от 5,121 кв.м. Върху друг 1 дка ще бъдат обособени помещения за снегоутъпкващите машини, база на Червен кръст и ПСС.

Уличната мрежа в ски зоната е изчислена върху площ от 19 892 кв.м.

На база подадените изходни данни РИОСВ – Благоевград прецени, че проектът подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Теренът попада изцяло в границите на „Натура 2000” – защитена зона Рила буфер за опазване на дивите птици, затова е много вероятно да бъде изискана и процедура за оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени зони от Европейската екологична мрежа. Дори да остане само процедурата по ОВОС, това ще забави старта на проекта с поне 2 г.

Припомняме, че този януари общината предостави на „Прима инвест БГ“ ООД нови 3 имота, с които капиталът на дружеството бе увеличен с 18 млн. лв. за нови хотели, разширяване на пистите, атракциони и велоалеи. В „Прима инвест БГ“ община Благоевград има 7,4% дял, а ЕТ „Прима ФР – Илия Ризов“ – 16,3%.

