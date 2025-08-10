Ритници в корема на играч на „Беласица“, напрежението ескалира, публиката нахлу на терена

Беласица (Петрич) претърпя първо поражение за новия сезон в MrBit Втора професионална лига. „Комитите“ отстъпиха с 0:1 в гостуването си на Локомотив (Горна Оряховица) от третия кръг този сезон.

Единственото попадение в срещата падна в 8-мата минута. Играчите на Христо Господинов отправиха цели 19 изстрела към вратата на съперника, от които 11 точни, но не успяха да стигнат поне до равенството.

Двубоят обаче беше изпълнен с куп съдийски грешки в ущърб на Беласица. След края на срещата напрежението ескалира, публиката нахлу на терена, а Мартин Тодорски получи червен картон. Има и пострадали играчи на Бела от всичко, което се случи след последния съдийски сигнал, съобщават от клубния сайт.

Категорични сме, отборът ще тъси правата си за всичко това!

След загубата Бела остава само с една точка, но е и с мач по-малко, след като почива във втория кръг. В следващия си мач тимът от Петрич ще изиграе първото си домакинство. То е в неделя, 17-ти август, от 18:00 часа, а съперник ще бъде Спартак (Плевен).

Официална позиция на ОФК Беласица за случката в Горна Оряховица

Отборът на Беласица осъжда остро инцидентите след края на срещата с Локомотив (Горна Оряховица).

Абсолютно всичко след мача беше провокирано от свирилия дебютна среща във Втора лига главен арбитър Вилиян Видинов. През целия двубой главният съдия отсъждаше с доста странен аршин. Подмина очевадна игра с ръка в 20-ата минута в наказателното поле на домакините, след което спести поредица от картони за груби влизания от страна на домакините. След последния съдийски сигнал капитанът на домакините изрита с коляно в корема нашия футболист Мартин Тодорски, с което се даде началото на продължително напрежение между двата отбора. В един момент дори се стигна до нахлуване на домакинските привърженици, които потърсиха саморазправа, и добре че не се стигна до такава.

Тук е моментът да попитаме: какво щеше да се случи, ако нашите футболисти вече не се бяха прибрали в съблекалнята? Кой щеше да носи вина, ако се беше стигнало до сериозни последствия за състезатели и треньори? Насилието няма място на футболния терен.

Молим отговорните за тази среща да вземат адекватни мерки, за да не се допусне тази ситуация да бъде повторена.

Още от дълги години Беласица (Петрич) се слави с доста гостоприемно посрещане на своите гости. Ще очакваме с нетърпение ответната среща и ще се подготвим така, че нашите гости да се чувстват комфортно на и извън зеления терен!





