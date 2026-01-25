Робот с изкуствен интелект сред маскираните на фестивала „Сурва“

В последния ден на МФМИ в Перник и робот се разходи сред перничани и гости. Наред с традиционните сурвакари, кукери и бабугери, на фестивала се появи и робот с изкуствен интелект. Това сподели в социалната мрежа шефът на общинското предприятие „Флор“ Мартин Жлябинков. Той публикува във Фейсбук видео с робота, който му дава „пет“. Роботът бе облечен с костюм, даже имаше и вратовръзка. Той предизвика изключителен интерес сред перничани и гостите на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА