Родената в Мадрид 20-г. Ноелиа Кръстева, възпитаничка на НХГ, се завърна в гимназията, за да преподава испански

Бъдещата учителка, възпитаничка на Националната хуманитарна гимназия в Благоевград, Ноелиа Кръстева се завърна в любимото си училище, за да преподава испански език.

Така вчера малко преди обяд 20-г. студентка, която в момента е второкурсничка по „Педагогика на обучението по български и английски език“ в Югозападния университет в Благоевград, бе в коридора на втория етаж и чакаше да й дадат програмата с часовете, водени от нея по заместване.

Ноелиа Кръстева в коридора на втория етаж вчера, докато чакаше да получи програмата с часовете, водени от нея по заместване



Любопитното е, че Ноелиа е родена в Испания, до 8-г. си възраст е живяла в Мадрид и чак след това, при прибирането си в Благоевград, научава български език. Завършва основното си образование в 11 ОУ и постъпва в паралелката с профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на испански в НХГ. Дипломира се през 2024 г. и е едва сред няколко зрелостници в областта, явили се на матура по испански.

„Като десетокласничка се „запалих“ и се вдъхнових от мои учители и реших и аз да тръгна по този път“, сподели за направения избор бъдещата учителка, която наред с българския, английския и испанския, си е поставила за цел да усвои и италиански, още повече че чуждите езици са й „в кръвта“. А иначе възнамерява след бакалавърската степен да продължи да надгражда знанията си и с магистратура, като не изключи възможността и за докторантура.

Що се касае до трупането на стаж и опит, още миналата година като първокурсничка Ноелиа е била помолена да води часове по заместване и така на19 г. влязла в класната стая, но вече от другата страна.

„Нямаше как да откажа, защото приемам Националната хуманитарна гимназия за свой втори дом. Беше много вълнуващо. Тогава, както и сега, не се различавам много от учениците и основното ми притеснение не беше свързано с испанския, а как ще се изправя пред тях. Но те ме приеха изключително добре и действително мнозина от тях имат афинитет към испанския“, сподели бъдещата учителка, която преподава от 8 до 12 клас и макар в момента да е в сесия, успява да съчетае подготовката си за изпитите с уроците за училище.

А на въпроса към коя специалност /предметна област/ смята да се ориентирала отговори, че би преподавала и български, и английски, и испански.

„Противно на битуващото мнение, за мен основният мотив не е заплащането, а любовта към професията, възможността първо да стигна до ученици и след това да им предам своите знания, да им бъда полезна и да продължа да се развивам“, заключи Н. Кръстева, която следва примера на своите учители вдъхновители.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА