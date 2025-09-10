Родителите на Бургазлиев: Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва

От първия ден се интересуваме от състоянието на Христина и детето ѝ. Това заяви в ефира на „Тази сутрин“ Роси Ралева – майка на Никола Бургазлиев, подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг. Родителите му говорят за първи път в телевизионен ефир. По думите им Никола също всеки ден е питал как са пострадалите.

„Имахме огромно желание да ги посетим в болницата, но нападките от страна на техните близки бяха толкова големи, че нямаше как да отидем или да се свържем. Въпреки това се опитахме да помогнем“, каза майката на Никола. Бащата на подсъдимия – Георги Бургазлиев допълни, че са търсили връзки в болници за лечението на пострадалите.

Според бащата на Никола се оказва натиск върху магистрати: „ С ясната цел нашият син да стане изкупителна жертва на всичко, което се случва в нашата държава през последните години – най-тежкото наказание!?! С огромно съмнение сме за извършването на тези експертизи. Изнасят се факти и обстоятелства по делото, за които ние не знаем. Всички в тази държава знаеха кога ще започне тази прословута експертиза за количката, ние не знаехме. Допускам, че са знаели и кои са вещите лица и намеса в работата им“.

„Прокурори излизат с явно задоволство на брифинга вчера, които не са нито експерти, нито съдии. Те говорят с голяма сигурност какво е в експертизите, изнасят факти, дават присъди – 13, 20, до живот. Това е опорочаване на цялото разследване“, допълни Георги Бургазлиев.

Очаква се в сряда 18-годишният мъж да получи по-тежко обвинение – причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице, след употреба на наркотици. Това е престъпление, за което законът предвижда до 20 г. лишаване от свобода или доживотен затвор. Според прокуратурата, Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди инцидента.

Към момента на младия мъж е повдигнато обвинение за средна телесна повреда. Смъртта на Христина, която почина в болницата в Бургас 21 дни след удара с АТВ, ще промени обвинението в по-тежко. Днес 35-годишната жена ще бъде погребана в родното ѝ село до Пловдив. Според лекарите в „Пирогов“ състоянието на четиригодишния ѝ син Марти остава стабилно, но детето все още е в кома. Родителите на Бургазлиев изказаха съболезнование на близките на починалата Христина.

Относно твърденията, че разследването в началото не се е водило обективно, защото родителите на Бургазлиев са полицаи, баща му отговори: „В момента, в който научих от колегите, че се е случило това, първото, което направих е да му звънна по телефона. Това е единственият разговор, който съм провел. Той каза, че е допуснал ПТП и е ударил няколко души. Попитах го какво е състоянието им, той беше под стрес и каза: „надявам се да са добре“.

Разговарях с колегите от пътна полиция за състоянието на хората, те в този момент бяха транспортирани към болницата. Нито съм присъствал на местопроизшествието, нито съм ходил или търсил контакти с колегите, които са на място. Нито съм присъствал на пробата за наркотици. Това е абсурд!“.

„Датата 14 август (б.р. денят на катастрофата ) за нас е много специална – това е рождената дата на дъщеря ми. Тя си беше дошла от чужбина за една седмица. Аз по това време не бях на работа, за да прекарам време с дъщеря ми. Никола излезе от дома ни по обяд с намерението да купи подарък за сестра си. Каза ми само, че трябва да се види с едно момиче и ще се прибере навреме“, разказа Роси Ралева.

Роси Ралева сподели, че синът ѝ преживява изключително тежко случилото се. Тя заяви, че момчето трябва да бъде зрелостник тази година, но мечтите му са прекършени. „Казва, че за него животът е приключил, неговите мечти са попарени – няма да бъде абитуриент, няма да завърши с неговите съученици. Животът се преобърна за всички ни“, допълни жената.

Родителите се опасяват, че синът им няма да получи справедлив процес, като изразиха възмущението си, че разследващите няма да обърнат внимание на техническото състояние на АТВ-то, с което стана катастрофата.





