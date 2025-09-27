Родителите на загиналите в пожара в Кочани заплашват с протести и блокади

Институциите в РС Македония имат срок до 3 октомври. Повече няма да има мирни шествия, а протести и блокади. Това заявиха родителите на загиналите деца при пожара в дискотеката в Кочани, предава БГНЕС.

Те настояват за отговори от съдебните органи, а ако не получат такива в близките дни, ще предизвикат сериозни протести и блокади в цялата страна.

Днес в Кочани се провежда 24-ият „Марш за ангелите“. От гражданското сдружение „16 март 2025 Кочани“ припомнят, че маршът е посветен на техните 62 ангела, чийто живот беше насилствено прекъснат на 16 март 2025 г. „Този марш е символ на единство, достойнство и глас, който изисква отговорност. Посвещаваме го на ангелите, които никога няма да бъдат забравени, и на борбата за истината, която им дължим“, пише в съобщението.





