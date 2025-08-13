Родственик на шеф в „Марек“ изработи дузпа и откри головата си сметка с гърди в сръбската Суперлига

Полудупничанинът Силвестър Джаспър блесна с изработена дузпа и дебютен гол за първата победа на своя „Железничар“ в сръбската Суперлига, която дойде в четвъртия кръг. Тимът от Панчево разби с 4:1 „ИМТ- Нови Белград“ в столицата на западната ни съседка и събраните дотук 5 т. му отреждат шестата позиция в класирането. Бившият младежки национал на България, който е родственик на шефа в „Марек“ Иво Паргов, нахлу в пеналта на противника след диагонален извеждащ пас от другия нашенец в състава на гостите Христо Иванов в 15-та мин. и бе съборен от защитник, а точен от бялата точка за откриващото попадение в двубоя бе Сава Петров. В 27-та мин. Джаспър откри головата си сметка с гърди след центриране на Абдул Разак Юсиф. Разликата стана класическа в 35-та мин., когато Йован Милосавлевич бе оставен непокрит в наказателното поле и със силен шут простреля вратаря Боян Брач. Скоро след почивката столичани поразиха мрежата на железничарите, но асистент-реферът вдигна флага за засада, потвърдена от ВАР. В 72-та мин. отново Петров не сбърка при втория наказателен удар, назначен от съдията, като атаката преди нарушението пак подхвана Хр. Иванов. След 120 секунди почетно за домакините се разписа 17-годишният Василие Новичич от третата дузпа в срещата.

В подреждането с по 9 т. водят „Цървена звезда“, „Партизан“ и „Войводина“, които са с мач по-малко.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





