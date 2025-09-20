Рожден ден събра Мая Нешкова с доайена на сръбската музика Мирослав Илич

Поканих го на гости вкъщи, да си спомним за хубавото време, може пък да направим нещо заедно, каза Кирил Икономов

Рожден ден събра на една сцена естрадната легенда Мая Нешкова с доайена на сръбската музика Мирослав Илич. „Смяхме се, че и двамата сме побелели и не сме разбрали кога мина половината живот“, коментира композиторът Кирил Икономов.

Изпълнителят на култовата „Есенна балада“ първо пя на събора на софийското с. Железница, който бе открит от патриарх Даниил, а после се появи и на празник в столичен хотел. „Рожденикът бе събрал любимите си певци. Тони Стораро пееше като пристигнах, та се наложи да го прекъснат, за да може да поднесат тортата точно в полунощ с изненадата – моето изпълнение на „Честит рожден ден“, разказа пред „Телеграф“ Мая Нешкова.

Към този момент Мирослав Илич вече бил поздравил рожденика и се отдал на сладък мохабет със стария си приятел Кирил Икономов. „Ние се знаем от много години, но сигурно поне от 15-20 не се бяхме виждали. Той е много скромен човек, участва в много благотворителни концерти в България, без да го афишира. Поканих го да ни дойде една вечер на гости със съпругата му, да си спомним за хубавото време и да гледаме напред – ако е рекъл Господ, може пък да направим нещо заедно“, сподели маестрото. Музикалните легенди се засекли и с шоумена Краси Радков, с когото си разменили куп нови вицове.





