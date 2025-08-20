Рокади в кюстендилската полиция

Със заповеди на главния секретар на МВР са преназначени служители на кюстендилската полиция, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Старши инспектор Радослав Боюклийски, досегашен началник на сектор „Пътна полиция“ е с нова длъжност – началник на Полицейския участък – Невестино, към Районно управление – Кюстендил.

Началникът на участъка старши инспектор Емануил Найденски е преназначен на длъжността началник група ТП и КОС към отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР.

Функциите на началник сектор „Пътна полиция“- ОДМВР, ще изпълнява ст. инспектор Георги Велинов, който е началник на група в сектора.





