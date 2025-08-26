РОКАДИ! Зам. кметът на Перник Б. Томов се връща на поста гл. инженер, в горещия стол сяда инж. С. Илиев, секретарят М. Жлябинков оглавява общинско предприятие

Промени в ръководния екип на община Перник предстоят от началото на септември, потвърдиха от институцията. Настоящият зам. кмет инж. Борис Томов, който пое поста от напусналия преди близо година инж. Стоицев, се връща на предишната си длъжност – гл. инженер на общината. В горещия стол на зам. кмет по строителството сяда инж. Сашко Илиев. Той в момента е гл. инженер на общината, перничанин е и е завършил УАСГ „Промишлено и гражданско строителство“. Участвал е в изграждането на строителни обекти в страната и чужбина, сред които третият метродиаметър на софийското метро, болница, проектирал и участвал в изграждането на водни кули в чужбина.

М. Жлябинков Б. Томов С. Илиев



Предстои и смяна на едно от възловите лица в общинската управа – секретаря Мартин Жлябинков. Той ще оглави едно от общинските предприятия. В момента Жлябинков е в отпуск до 1 септември.

„Няма драма, търсят се най-успешните варианти за управлението на общината”, твърдят от там.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





