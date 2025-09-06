„Ромски мондиал“ 2025 събра шест отбори по футбол на стадиона в Годлево, голямата купа спечели отборът на Ракитово

За да отбележат празника на Съединението, за да подчертаят силата на обединението, за да демонстрират спортменство и равенство, днес шест ромски отбори мериха сили по футбол на стадиона в Годлево.

Медиаторът на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Разлог Иван Таиров е горд, че спортният празник преминава при изключителна спортменска игра и достойно спечелено първо място от отбора на Ракитовo. На второ място е отборът на Дамяница, на трето – първи отбор на Разлог.

В „Ромски мондиал“ 2025 участваха още отбори от Велинград и Симитли и се организира от Община Разлог и под официалния патронаж на Иван Герчев, народен представител в 51-о Народно събрание на Република България, който поздрави отборите и осигури предметни награди.

На победителите бяха връчени купи от зам. кметовете на община Разлог Славчо Фарфаров и Христо Зайков, първият отбор беше награден ог Иван Герчев.

С много радост, с развети българско, европейско и ромско знаме, с истински спортменски дух и нови приятелства завърши „Ромски мондиал“ 2025.

Победители са всички над 60 футболисти, които демонстрираха добра спортна подготовка, силен дух и воля за победа.





