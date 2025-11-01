Премиерът Желязков в Разлог: Будителите с техния добър пример е това, което ни обединява днес

Днес се обръщаме към всички, които са дали своя принос за това българският дух да преживее трудни времена и да пребъде. Честваме будителите, които през трудните времена на потисничество, иго, войни, са събуждали духа, добродетелите в българите и са пример. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на тържественото честване на Деня на народните будители в СУ „Братя Каназиреви“ в гр. Разлог.

Премиерът Желязков посочи, че именно търсенето на добрите примери е това, което обединява обществото ни днес. Сигурен съм, че тук сред Вас ще има бъдещи будители, затова гледаме на Вас с упование и надежда, обърна се Желязков към учениците. Министър-председателят открои важната роля на учителите и изрази своята благодарност за всеотдайния им и вдъхновяващ труд.

В края на словото си министър-председателят Росен Желязков отново се обърна към учениците. Бъдете добри хора, следвайте примера на будителите, с който се гордеем, заяви Желязков.

Премиерът Росен Желязков откри реновираните кабинети по биология и по информационни технологии в училището. За модернизирането им са закупени съответно 3D принтер и уреди за лабораторни и практически дейности. Министър-председателят поздрави ръководството на училището за стремежа в учебното заведение да се преподава на възможно най-високо ниво.