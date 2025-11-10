Росен Желязков: Има горива за много повече от 90 дни

В страната има запази от горива за много повече от задължителните по закон 90 дни, заяви премиерът Росен Желязков. Той обаче не каза дали България има шансове да получи дерогация от санкциите над „Лукойл“, каквито получиха Унгария и Германия.

„В страната има достатъчно горива – както запасите, които се поддържат от държавния резерв, така и процесирани горива“, каза той пред журналисти.

По думите му правителството е в постоянни разговори с властите САЩ. Той не каза дали България има шансове да получи дерогация от санкциите над „Лукойл“, каквито получиха Унгария и Германия.

„От първия ден на налагане на санкциите от OFAC, ние сме в постоянен контакт както с Департамента по финанси, така и с този по енергетика на САЩ. Имахме редица разговори, водени от министрите Георгиев и Станков. Ще осигурим спазването на санкциите с оглед основната им цел – нито един цент да не отива за войната в Украйна„, заяви Желязков.

Премиерът обяви, че още откакто се е наложило „Лукойл Нефтохим“ да премине на неруски нефт правителството е обсъждало конкретни имена за особен управител на рафинерията.

Особеният управител е физическо лице или лица, които ще бъдат определени след необходимата проверка и анализ за техния интегритет. Още в хипотезата за диверсификация от руския нефт е имало конкретни имена за този пост, които обсъждаме. Щом законът влезе в сила, ще ги обявим“, каза Желязков.

По думите му особеният управител няма как да бъде безконтролен, тъй като ще действа само в рамките на закона.

Желязков нарече „превантивни“ действия на ДАНС и Министерство на отбраната в Бургас. Целта им била да се запази критичната инфраструктура.