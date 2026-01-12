Росен Желязков прие и върна мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на кабинет

Премиерът в оставка Росен Желязков прие и върна на президента мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на кабинет.

„ПГ на ГЕРБ-СДС определи да дойда в днешния ден и да получа първия проучвателен мандат”, каза Желязков пред президента.

„Тези дни се навършва 1 година в момента, в който ви връчих успешно съставения от мен кабинет, с очакване НС да го гласува. За тази 1 година едно правителство, сформирано в рамките на духа на конструктивизма, свърши огромна по обем и значение работа, изпълни стратегическите си цели”, каза Желязков.

„Аз ще върна като неуспешен проучвателният мандат, с което ще дам възможност да се разбие конституционната процедура. В момент, в който голяма част от политическите партии заявяват, че търсенето на нова легитимност минава през предстоящи парламентарни избори, вярвам, че в най-скоро време същите следва да бъдат насрочени„, каза Желязков.

Неведнъж досега от партията на Бойко Борисов обявиха, че няма да правят опити за съставяне на ново правителство след оставката на кабинета „Желязков”. Вторият мандат се връчва на следващата най-голяма сила – ПП-ДБ, а третият е по-избор на държавния глава.