РС – Кюстендил осъди 5-има, извършили 88 измами с пелети в цялата страна

Районният съд в Кюстендил наложи присъди на 5-има, заблудили 70 души от цялата страна, като се представяли за търговци на пелети. Подсъдимите Л.К., Б.М., М.С., Г.С. и Д.К., предадени на съд с обвинителен акт на Районна прокуратура – Кюстендил, са признати за виновни в извършване на множество измами на територията на цялата страна.

В периода 23.10.2017 г.-01.08.2019 г. на различни места в страната подсъдимият Л.К. сам и в съучастие с останалите четирима подсъдими извършил 88 деяния, като въвел в заблуждение 70 лица. Той се представял като търговец на пелети за огрев или представител на различни фабрики и дружества за производство и търговия с пелети за огрев. Предлагал доставка на тази стока срещу превеждане на парични суми по посочени от него банкови сметки, но след получаване на плащането не изпълнявал уговореното.

Действайки по този начин, Л.К. лично или чрез други лица мотивирал пострадалите да извършат имуществено разпореждане със свое или чуждо имущество.

Причинените от петимата подсъдими щети са в размер на 63 955,94 лева.

Районният съд в гр. Кюстендил е осъдил Л.К. на „лишаване от свобода” за срок от 4 години и 6 месеца при строг режим на изтърпяване. Неговите съучастници Б.М. и Г.С. са с наложени наказания от 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода”, които да изтърпят при строг режим. Подсъдимите М.С. и Д.К. са осъдени на „лишаване от свобода” за срок от 1 година и 6 месеца с 3-годишен изпитателен срок.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Окръжен съд – Кюстендил.