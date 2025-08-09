Oставиха в ареста 52-годишният шофьор, заловен с пълна кола с цигари без бандерол

52-годишният шофьор, който бе задържан при акция на „Гранична полиция“ с 8300 кутии цигари без бандерол, остава в ареста. Районен съд – Петрич наложи най-тежката мярка „задържане под стража“ на обвиняемия Г. М., каквото беше и искането на наблюдаващия прокурор. Делото по мярката бе разгледано вчера от дежурния наказателен съдия Сузана Полизоева.

Както „Струма“ писа, шофьорът бе заловен от гранични полицаи на ГПУ – Петрич на 5 август да управлява лек автомобил, пълен с кашони цигари без бандерол. Полицаите, осъществяващи компенсиращи мерки в зоната на бившия пункт Кулата, спрели колата на влизане от Гърция. При извършената физическа проверка на автомобила са открити 7810 кутии цигари без акцизен бандерол в багажника и в кашони на задната седалка.

След последващи процесуално-следствени действия в къща, обитавана от 52-годишния Г.М. в санданско село, са открити и иззети още 490 кутии цигари без акцизен бандерол. Общото количество иззети кутии цигари без бандероли при операцията на Гранична полиция са 8300 броя. Освен цигари при обиска на къщата са открити и наркотици. 52-годишният шофьор бе задържан за 72 часа с прокурорско постановление и привлечен като обвиняем за акцизно престъпление – на цигари без бандерол в големи размери, и за държане на наркотици. Работата по разследването продължава. Назначени са експертизи за определяне на стойността на иззетите цигари и наркотици. Определението на РС – Петрич от вчера относно мярката за неотклонение може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред Окръжен съд – Благоевград.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






