Рулца от патладжан с крема сирене

Необходими продукти:
- 3 бр. Патладжани
- Крем сирене – 125 гр.
- 1 скилидка чесън.
- 2 с.л. Майонеза.
- 3 с.л. Кисело мляко.
- 150 гр. Бекон.
- сол .
- Черен пипер .
- Червен пипер .
- Чубрица .
- 20 гр. Олио.
Начин на приготвяне:
- Измивате си хубаво патладжаните и ги изрязвате от двете страни.
2. Нарязвате патладжаните на ленти и ги слагате в една тава с готварска хартия , овкусявате ги хубаво със сол, черен пипер, чубрица, червен пипер и олио и слагате да се запекат на 160 градуса за 15 мин.
3. След като опечете патладжаните ги оставяме да изстинат и през това време може да си приготвите плънката от крем сиренето.
4. В една купичка си смесваме крема сиренето с киселото мляко и майонезата.
5. Слагаме малко сол и черен пипер за вкус , разбъркваме хубаво.
6. Изстискваме една скилидка чесън и го прибавяме към крема сиренето.
7. Нарязваме бекона на малки кубчета и ги запържваме до златист цвят.
8. Прибавяме бекона към крема сиренето и разбъркваме.
9. Опечените патладжани вече са изстинали и може вече да почнем да слагаме от плънката и да оформяме нашите рула.