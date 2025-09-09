Рулца от патладжан с крема сирене

Необходими продукти:

3 бр. Патладжани

Крем сирене – 125 гр.

1 скилидка чесън.

2 с.л. Майонеза.

3 с.л. Кисело мляко.

150 гр. Бекон.

сол .

Черен пипер .

Червен пипер .

Чубрица .

20 гр. Олио.

Начин на приготвяне:

Измивате си хубаво патладжаните и ги изрязвате от двете страни.

2. Нарязвате патладжаните на ленти и ги слагате в една тава с готварска хартия , овкусявате ги хубаво със сол, черен пипер, чубрица, червен пипер и олио и слагате да се запекат на 160 градуса за 15 мин.

3. След като опечете патладжаните ги оставяме да изстинат и през това време може да си приготвите плънката от крем сиренето.

4. В една купичка си смесваме крема сиренето с киселото мляко и майонезата.

5. Слагаме малко сол и черен пипер за вкус , разбъркваме хубаво.

6. Изстискваме една скилидка чесън и го прибавяме към крема сиренето.

7. Нарязваме бекона на малки кубчета и ги запържваме до златист цвят.

8. Прибавяме бекона към крема сиренето и разбъркваме.

9. Опечените патладжани вече са изстинали и може вече да почнем да слагаме от плънката и да оформяме нашите рула.





