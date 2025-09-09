Топ теми

Рулца от патладжан с крема сирене

Дата:
от: Готви със Струма
( 358 )

Необходими продукти:

  • 3 бр. Патладжани
  • Крем сирене – 125 гр.
  • 1 скилидка чесън.
  • 2 с.л. Майонеза.
  • 3 с.л. Кисело мляко.
  • 150 гр. Бекон.
  • сол .
  • Черен пипер .
  • Червен пипер .
  • Чубрица .
  • 20 гр. Олио.

Начин на приготвяне:

  1. Измивате си хубаво патладжаните и ги изрязвате от двете страни.
Пресни патладжани

2. Нарязвате патладжаните на ленти и ги слагате в една тава с готварска хартия , овкусявате ги хубаво със сол, черен пипер, чубрица, червен пипер и олио и слагате да се запекат на 160 градуса за 15 мин.

Патладжани

3. След като опечете патладжаните ги оставяме да изстинат и през това време може да си приготвите плънката от крем сиренето.

4. В една купичка си смесваме крема сиренето с киселото мляко и майонезата.

5. Слагаме малко сол и черен пипер за вкус , разбъркваме хубаво.

6. Изстискваме една скилидка чесън и го прибавяме към крема сиренето.

Крем сирене

7. Нарязваме бекона на малки кубчета и ги запържваме до златист цвят.

8. Прибавяме бекона към крема сиренето и разбъркваме.

9. Опечените патладжани вече са изстинали и може вече да почнем да слагаме от плънката и да оформяме нашите рула.



Патладжан с крем сирене.

