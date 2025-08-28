Румен Радев се среща с президента на Германия

Президентът Румен Радев ще се срещне днес с германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер в рамките на двудневната си визита във федералната република.

Срещата „на четири очи“ ще се проведе в двореца „Белвю“ в Берлин.

Двамата държавни глави разговаряха в берлинската президентска резиденция през май 2022 г., след като Щайнмайер направи официално посещение в България през април 2019 г. по покана на българския си колега.

Ще бъдат проведени и пленарни разговори между делегациите, водени от двамата президенти.

Очаквани теми на разговорите: развитието на двустранните отношения между България и Германия, възможностите за задълбочаване на икономическото сътрудничество, разширяване на инвестиционното сътрудничество в редица области като енергетика, отбранителна промишленост, високи технологии и иновации, както и теми от дневния ред на ЕС.

Вчера Румен Радев участва в откриването на високотехнологичен завод за муниции на германския оръжеен концерн „Райнметал“ в провинция Долна Саксония. Германската компания планира да инвестира заедно с българското правителство в два завода в България – един за снаряди и един за барут, с очакван размер на инвестицията от над 1 млрд. евро.

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България. За 2024 г стокообменът между двете страни надхвърля 12,3 млрд. евро. Основните експортни продукти от България за Германия включват машини и оборудване, електроника, текстил, химически продукти, храни. България внася автомобили, промишлени машини, електронни компоненти, химикали и потребителски стоки.

Преките сумарни инвестиции от Германия в България към януари 2024 г. са в размер на 4,109 млрд. евро. Около 30 процента от 100-те най-големи инвеститори в България са германски или с германско участие. Най-големите инвестиции са в секторите автомобилостроене, машиностроене, търговия, електроника и електротехника и др.





