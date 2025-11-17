Румен Спецов беше вписан в Търговския регистър като особен управител на „Лукойл“

Новият особен управител на „Лукойл“ в България Румен Спецов беше вписан в Търговския регистър. В петък Министерският съвет гласува кандидатурата му. Според приетите законови текстове с избора на особен управител Спецов поема и четирите дружества у нас. Срокът на дерогацията, която страната ни получи от САЩ, е до 29 април 2026 г.

Рафинерията в Бургас продължава нормален работен процес след избора на особен управител. По информация на NOVA на територията на комбината все още има служители на ДАНС и ГДБОП, които влязоха преди 10 дни.

Очакванията са в следващите дни Румен Спецов на място да се срещне с ръководството на рафинерията и със синдиката, на които да представи своята визия за работа в следващите месеци.

Информацията е, че към момента има достатъчно суровина за преработка и няма напрежение сред работещите.

През почивните дни пък премиерът Росен Желязков обяви, че през април правителството отново ще поиска дерогация. Новите преговори с американското правителство ще са за срока след 29 април, когато дерогацията за бизнеса на руската компания у нас ще приключи.