Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дронове на границата с Украйна

Румъния вдигна тази нощ два изтребителя, след като са били засечени дронове в Югозападна Украйна близо до румънско-украинската граница, съобщиха румънски медии, цитирани от БТА.

В нощта срещу 9 на 10 септември румънските радарни системи засякоха група дронове в района на украинския град Вилково на границата с Румъния, се посочва в прессъобщение румънското министерство на отбраната, цитирано от Диджи24. Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са излетели в 00:59 часа от 86-а авиобаза във Фетещ за разузнавателна мисия.

В северната част на окръг Тулча в 01:27 са изпратени съобщения чрез румънската система за предупреждение „Ро-Алърт“ (Ro-Alert).

Не са установени навлизания на дронове в румънското въздушно пространство. В 02:35 въздушната тревога е прекратена и самолетите са се завърнали в базата.





