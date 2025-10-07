Румъния затваря училища заради прогноза за проливни дъждове

Румънските власти обявиха, че стотици училища и образователни институции в южните райони ще останат затворени в сряда, 8 октомври, тъй като се очакват проливни дъждове и опасни метеорологични условия.

Националната метеорологична служба издаде червен код за Букурещ и пет окръга в южната и югоизточната част на страната.

„Очакваните количества валежи могат да достигнат 80-100 литра на квадратен метър, а на отделни места – до 120-140 литра“, съобщи румънското Министерство на околната среда, като призова гражданите да избягват пътувания.

В нискоразположените райони властите изграждат диги от пясъчни чували, за да предотвратят наводнения, предава БГНЕС.

„Нашият приоритет е да уверим жителите на Букурещ, че няма непосредствена опасност – да не се стигне до парализа на града и до паническо прибиране на деца от училище“, заяви временният кмет на румънската столица Стелиан Буждувеану.

Подобни предпазни мерки вече са въведени и в пет окръга извън столицата.

Румъния, също като България, преживя тежки наводнения през лятото, при които загинаха трима души в североизточната част на страната.

Тогава президентът Никушор Дан заяви, че тези драматични събития доказват необходимостта от устойчиви инвестиции в превенция и защита от климатични рискове.