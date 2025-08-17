Топ теми

Румънска дроб сарма с пилешки дробчета

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 364 )

Продукти:

  • 4 яйца
  • 2 твърдо сварени яйца
  • 300 г пилешки дробчета
  • 1 връзка копър
  • 2 с.л. олио
  • 1 ч.л. сол
  • Черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Измийте, почистете дробчетата от ципите и ги нарежете на дребно. Сварете ги в подсолена вода за 4-5 минути и отцедете добре. Нарежете сварените яйца на парчета. Сложете в купа, добавете ситно нарязания копър и отцедените дробчетата и разбъркайте. Изсипете сместа в намаслен съд за печене. Останалите яйца разбийте с малко сол и черен пипер и залейте ястието. Печете 40-45 минути в предварително загрята до 180 градуса фурна. Извадете от фурната и оставете ястието да изстине за 20 минути преди да разрежете.



Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *