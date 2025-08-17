Румънска дроб сарма с пилешки дробчета

Продукти:

4 яйца

2 твърдо сварени яйца

300 г пилешки дробчета

1 връзка копър

2 с.л. олио

1 ч.л. сол

Черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Измийте, почистете дробчетата от ципите и ги нарежете на дребно. Сварете ги в подсолена вода за 4-5 минути и отцедете добре. Нарежете сварените яйца на парчета. Сложете в купа, добавете ситно нарязания копър и отцедените дробчетата и разбъркайте. Изсипете сместа в намаслен съд за печене. Останалите яйца разбийте с малко сол и черен пипер и залейте ястието. Печете 40-45 минути в предварително загрята до 180 градуса фурна. Извадете от фурната и оставете ястието да изстине за 20 минути преди да разрежете.





