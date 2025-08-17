Румънска дроб сарма с пилешки дробчета

Продукти:
- 4 яйца
- 2 твърдо сварени яйца
- 300 г пилешки дробчета
- 1 връзка копър
- 2 с.л. олио
- 1 ч.л. сол
- Черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Измийте, почистете дробчетата от ципите и ги нарежете на дребно. Сварете ги в подсолена вода за 4-5 минути и отцедете добре. Нарежете сварените яйца на парчета. Сложете в купа, добавете ситно нарязания копър и отцедените дробчетата и разбъркайте. Изсипете сместа в намаслен съд за печене. Останалите яйца разбийте с малко сол и черен пипер и залейте ястието. Печете 40-45 минути в предварително загрята до 180 градуса фурна. Извадете от фурната и оставете ястието да изстине за 20 минути преди да разрежете.