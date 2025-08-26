Румънски турист изгубен в Голо Бърдо бе спасен от екипите на Община Перник и пожарната

Румънски гражданин бе спасен, след като се изгуби в района на Голо Бърдо. На подадения от него сигнал незабавно са реагирали Аварийно-спасителният отряд при Община Перник и екипи на местната пожарна. По думите на чужденеца, той е бил настанен в хотел в Перник и решил да се отправи към техно концерт в село Стефаново, като премине през планината. В един момент обаче изгубил следите на пътеката и потърсил помощ. Благодарение на бързата реакция на спасителите и пожарникарите, мъжът е бил открит и изведен от труднодостъпната местност. Той е откаран в областната болница за преглед.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





