Румънци, гърци и македонци идват в Гоце Делчев за 5-ото издание на хандбалния мемориал „Атанас Карабельов“

Гоце Делчев приема петото издание на мемориалния хандбален турнир за юноши „Атанас Карабельов“ в петък. Организаторите от „Пирин“ (ГД) спазиха обещанието си и вместо досегашните 4 тима, ще се включат 6, като се разширява и броят на страните. Наред с българския отбор участват и формации от Румъния, Гърция и Северна Македония. Тимовете ще бъдат разделени в две групи и ще играят всеки срещу всеки. Сред участниците са актуалният носител на трофея „Аватар“ (Брашов) и първият победител „Бианко Монте“ (Драма), както и дебютантите „Верия“, „Еурофарм Пелистер“ (Битоля) и „Младост 1977“ (Богданци). „През тази година продължаваме да надграждаме в нашето начинание. Има повече отбори, които представят водещите школи в своите страни. Със сигурност ни предстоят много интересни и запомнящи се срещи, в които тимовете могат да сверят часовниците си, да натрупат безценен опит и да доставят удоволствие с играта си на публиката. С нетърпение очакваме тазгодишното издание на турнира. Вярваме, че „Пирин“ ще получи подкрепата на феновете и ще се бори за първото място в условията на голяма конкуренция. Като организация ще направим всичко, което се изисква от нас, за да има максимално добри условия за изява на всички участници“, коментира един от основните двигатели на надпреварата Райчо Копривленски.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





