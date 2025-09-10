Русия отрече да е планирала удари по Полша

Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало нападение срещу обекти в Полша, предаде „Ройтерс“.

Изявлението е по повод съобщението на Полша, че нейните военновъздушни сили, с помощта на нидерландски изтребители, са унищожили тази нощ повече от десет дрона, които са навлезли в полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна.

Според министър-председателя на Полша Доналд Туск това е първият път, в който „руски дронове са свалени над територията на НАТО“.

„Обекти за поразяване на територията на Полша на са били предвидени“, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Ведомството добави, че е готово на консултации с министерството на отбраната на Полша „по дадената тема“.

В изявлението на руското ведомство се съобщава, че руската армия е нанесла удар по украински военни заводи в Ивано-Франковска, Хмелницка и Житомирска област, както и в градовете Виница и Лвов.

Обсегът на дроновете, за които се твърди, че са навлезли във въздушното пространство на Полша, не превишава 700 км, уточнява ТАСС.





