Русия тества ядреното супер торпедо „Посейдон“, Владимир Путин се похвали с успех

Руският президент Владимир Путин заяви в сряда, че Русия е тествала ядрено захранваното автономно супер торпедо „Посейдон“ и че тестът е бил голям успех, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

В публичното пространство има малко потвърдени детайли за „Посейдон“, но по същество това е автономна торпедо с ядрена способност, която може да предизвика радиоактивни вълни в океана, правейки крайбрежните градове необитаеми.

Путин, който пи чай с руски войници, ранени в Украйна, в болница в Москва, каза, че тестът е проведен във вторник.

„За първи път успяхме не само да го изстреляме с пусков двигател от носеща го подводница, но и да стартираме ядрения блок, на който това устройство прекара известно време. Няма нищо подобно на това“, каза Путин.

„Това е огромен успех,“ добави той, посочвайки, че мощността на „Посейдон“ надминава междуконтиненталната ракета „Сармат“, известна като SS-X-29, или просто Сатана II.

„Мощността на „Посейдон“ значително превъзхожда мощността дори на нашата най-обещаваща междуконтинентална ракета „Сармат“, похвали се руският държавен глава.

Путин миналата седмица проведе ядрено учение, а в неделя обяви, че Русия успешно е тествала ядрено захранваната крилата ракета „Буревестник“, ядрено оръжие, което Москва твърди, че може да пробие всяка отбранителна система.

Откакто през 2018 г. за първи път обяви „Посейдон“ и „Буревестник“, Путин ги представя като отговор на действията на Съединените щати да изградят противоракетен щит след като Вашингтон през 2001 г. едностранно се оттегли от Договора за противоракетната отбрана от 1972 г., и на разширяването на военния съюз НАТО.

