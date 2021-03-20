Рускиня след купон в жилището си в богаташкото с. Поленица вдигна на крак полицаите в Сандански

Рускиня след купон вдигна на крак дежурния полицейски екип в Сандански. Инцидентът е станал около 03.00 ч. в богаташкото село Поленица.

Според съседите рускиня, която е собственик на два апартамента в с. Поленица, организирала купон с приятели. В малките часове на вчерашния ден от жилището се чували викове и силна музика. Наложило се съседи да подадат сигнал на спешния телефон 112.

На място е пристигнал дежурният полицейски екип. Те установили, че руската гражданка е била в агресивно състояние. От личните й документи е установено, че тя е с двойно гражданство, била неадекватна, започнала да крещи и да отправя закани на руски. Закарана е в полицейското управление в Сандански. За инцидента е уведомено руското посолство. Образувано е досъдебно производство по случая.

ЛИДИЯ МАНЕВА

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