Изтребители прехващачи на НАТО отново трябваше да правят извънредни излитания, след като тази седмица бяха засечени руски изтребители над Балтийско море, съобщава отбранителният съюз, цитиран от ДПА.

Унгарски изтребители бяха използвани, за да идентифицират и съпроводят пет военни самолета близо до въздушното пространство на НАТО край бреговете на Латвия, съобщи отговорното Съюзно въздушно командване на НАТО късно вчера.

Засечената формация включваше три самолета МиГ-31, Сухой (Су)-30 и Сухой (Су)-35, които „не спазваха международните правила за безопасност на полетите“, написа въздушното командване в публикация във фейсбук.

Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс заяви, че прехващането подчертава засилената и проактивна позиция на НАТО. Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия предизвикаха безпокойство сред съюзниците.

Ако която и да е страна от НАТО свали руски самолет, това ще означава началото на военен конфликт, заяви руският посланик във Франция Алексей Мешков в интервю за RTL.

„Това ще бъде война“, каза Мешков в отговор на въпрос за реакцията на Москва, ако руски самолет бъде атакуван.

Той също така заяви, че руските самолети редовно са обект на „провокативни действия от страна на авиацията на НАТО“, но Русия избягва ескалация и не предприема силови мерки.

„Много самолети на НАТО често нарушават руското въздушно пространство, но не се свалят“, каза посланикът.





