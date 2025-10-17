Ръководители на  департаментите за квалификация на учители към висшите училища с ключови въпроси на работна среща в ЮЗУ

Югозападният университет „Неофит Рилски“ беше домакин на работна среща на ръководители на департаментите за квалификация на учители към висшите училища в България. В събитието, организирано от Министерството на образованието и науката, участваха председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, представители на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и на Независимия учителски синдикат към КНСБ, директорът на Института по образованието проф. Галин Цоков, директорът на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в Банкя Димитър Асенов, председателят на Сдружението на директорите в средното образование в Република България Асен Александров, както и на висши училища, експерти от МОН начело със зам. министъра Наталия Михалевска.

Ректорът проф. Николай Марин, директорът на департамента в ЮЗУ доц. Зарина Маркова, председателят на СБУ Янка Такева и зам. министърът Наталия Михалевска по време на работната среща, която събра в ЮЗУ ръководители на департаменти, преподаватели, експерти, педагогически специалисти

В рамките на срещата се проведоха работни сесии и дискусии, посветени на ключови въпроси, свързани с професионалната квалификация на учителите, присъждането на квалификационни степени и организирането на обучителни курсове. Участниците обсъдиха както предизвикателствата и постигнатите резултати в тази област, така и възможностите за по-тясно сътрудничество между висшите училища и Министерството на образованието и науката.

В заключение бяха набелязани конкретни стъпки за изготвянето на професионални профили на учителите, подготовката на национални обучители и създаването на ефективни механизми за мониторинг на квалификацията на педагогическите специалисти.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА