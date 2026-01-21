Ръководството на община Гоце Делчев изрази своята признателност към лекари, акушерки, мед. сестри…

По повод Деня на родилната помощ, ръководството на Община Гоце Делчев изрази своята признателност към всички лекари, акушерки, медицински сестри и санитари от екипа на акушеро-гинекологично отделение към МБАЛ “Иван Скендеров”, които с професионализъм, грижа и човечност са до майките и новородените в този толкова важен моменти от живота.

Кметът на общината Владимир Москов, заместник-кметът Богдан Боцев, председателят на Общинския съвет Иван Геров, Костадин Харисков- началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт”, Нели Балабанова-Кандева-главен счетоводител на общината, поднесоха поздравления и изказаха своята благодарност за всеотдайния труд на работещите в АГ – отделението на МБАЛ „Иван Скендеров“ Гоце Делчев.

Празничната атмосфера беше допълнена чрез програма с участие на ученици от I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с ръководител г-жа Спириева, както и от Танцов състав „Пиринска хубост“ – към Средно училише “Св. Св “Кирил и Методий” с. Брезница, с ръководител Соня Каракиева.

Специални поздрави бяха отправени към началника на Акушеро-гинекологичното отделение д-р Красимир Стерков и управителя на МБАЛ „Иван Скендеров“ – д-р Петър Филибев.

В знак на подкрепа и уважение към медицинската общност, на събитието присъстваха и кметът на община Гърмен – Феим Иса, както и кметът на община Сатовча – Арбен Мименов, които изказаха своите сърдечни поздрави към екипа.