Ръководството на орлетата: С ограничени средства ОФК „Пирин” подпомага дейността на ПФК „Пирин 22” АД като миноритарен акционер

По повод публикацията на вестник „Струма” под заглавие „Благоевградски общински дружества плащат заплатите на орлетата, докато собствениците на частния клуб тръбят, че ФК „Пирин“ няма никакви финансови проблеми”, от страна на ПФК „Пирин 22” АД излязоха със следното становище:

„По същество: НЕ, не е вярно, че в „Общински дружества“ има назначени футболисти. Споменатите играчи в „Пирин” са аматьори, без професионални договори с клуба и без назначение при други работодатели (доколкото ни е известно). Споменат бе Станислав Костов – той е професионален футболист и има договор с клуба именно като такъв.

НЕ е вярно, че в клуба не са взимани заплати от три месеца. Към днешна дата има само едно дължимо възнаграждение в падеж, което ще бъде платено в близките дни. НЯМА и дължими премии за спечелени точки /б. р. В публикацията изобщо не се споменава, че в клуба не се изплащат заплати/.”

Ето какво още пишат от клуба: „В следващите редове ще внесем яснота относно функционирането на ФК „Пирин” /Благоевград/ днес. Въпреки многобройните обяснения през последната година – включително решения на Общинския съвет – Благоевград, пресконференции и публични изяви, явно трябва редовно да напомняме, за да може дори и най-невежият да разбере как функционира клубът:

• Общински футболен клуб „Пирин” ЕООД (ОФК „Пирин”) е член на Българския футболен съюз и притежава лиценз от Министерството на спорта на България (задължително условие за съществуването му като спортен клуб).

• ПФК „Пирин 22” АД е акционерно дружество за управление, което чрез договор за управление осъществява спортната дейност на ОФК „Пирин” ЕООД. Именно ПФК „Пирин 22” АД е субектът с лиценз от БФС и участващ в професионалния футбол през този сезон.

• Собственици на ПФК „Пирин 22” АД са: ОФК „Пирин” ЕООД – 10%, г-н Георги Спасов – 45%, и г-н Милен Стефанов – 45%.

Бюджетът, гласуван от Община Благоевград за ОФК „Пирин” ЕООД тази година, е 850 000 лв., или по 70 833 лв. месечно.

Към 01.01.2025 г. задълженията на ОФК „Пирин” ЕООД възлизаха на близо 600 000 лв. (НАП, МВР – Благоевград, Община Рила, неизплатени заплати и обезщетения за отпуски на бивш управител, който съди клуба и др.). Към днешна дата задълженията са около 220 000 лв., от които 178 000 към НАП, като до края на годината ще бъдат погасени почти изцяло, тъй като част от тях са разсрочени на малки вноски за по-дълъг период.

Съгласно договора за управление, общината е задължена да поема изцяло издръжката на школата. На практика обаче гласуваната субсидия се използва почти изцяло за погасяване на задължения, натрупани от предишни ръководства на ОФК „Пирин” ЕООД в периода 2022-2024 година. Въпреки това школата на „Пирин” е с мащаби и структура, които не отстъпват на тези на водещите отбори в Първа лига.

С останалите ограничени средства ОФК „Пирин” подпомага дейността на ПФК „Пирин 22” АД като миноритарен акционер. Негов ангажимент са основно възнагражденията в школата на клуба, както и други административни позиции, които НЕ попадат в регулация на БФС.

Двамата мажоритарни акционери на ПФК „Пирин 22” АД са инвестирали огромни за стандартите на клуба лични средства, жизнено важни за развитието на отбора през последната година. При това във Втора лига почти няма други значими приходи.

Да – както почти всеки клуб в България, и ПФК „Пирин 22” АД има финансови затруднения, които ръководството се стреми да посреща регулярно. Клубът има задължения, но се старае те да бъдат изплащани редовно и коректно, така че това да не възпрепятства нормалното му функциониране.

Както вече бе обявено, ПФК „Пирин” предприема стъпки за връщане към основния принцип на съществуването на клуба – налагането на собствени юноши. Това е дълъг процес, който изисква не само търпение, но и финансови средства.

