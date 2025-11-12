Ръст на биоземеделието в Кюстендилско отчете зам. министърът на земеделието и храните Л. Василева на среща с производители

Ръст на биоземеделието в Кюстендилско отчете заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева на среща със земеделски производители в Кюстендил. Тя беше в града във връзка с поредното издание на кампанията „Призвание: БиоЛогичен!“, която се състоя в града.

В региона на Кюстендил са регистрирани 89 биопроизводители, които отглеждат над 2200 хектара, като ръстът за една година по отношение на площите е 46 процента, каза Василева. Тя посочи, че това са овощни и зърнени култури, зеленчуци, като ръстът при зърнените култури е с 23 на сто.

„Има стабилно поддържане на орехови насаждения по принципите на биологично земеделие, както и ръст в животновъдството. При говедата и биволите броят нараства с 19 на сто, докато при козите – със 100 процента. Това води и до ръст в сертифицираните биопасища и ливади, които тук в Кюстендил нарастват с 80 процента на годишна база“, каза още заместник-министърът, цитирана от БНР.

Кампанията „Призвание: БиоЛогичен!“ се прави за трета поредна година, като целта е Министерството на земеделието и храните да популяризира и стимулира земеделските производители да прилагат принципите на биологично земеделие и екосъобразни практики. Кюстендил е част от кампанията, която се осъществява в шест областни града на страната.

„В началото на годината в министерството беше утвърден национален план за развитие на биоземеделието до 2030 година, в който са включени редица мерки за стимулиране и подкрепа на биопроизводителите. Една от тези мерки е и провежданата кампания. Друга мярка е стимулиране и подкрепа за износ на продукцията чрез подпомагане на земеделски производители да участват в международни изложения”, посочи още заместник-министърът.

Лозана Василева каза още, че се отчита ръст на биоземеделието през последната година както по отношение на броя на земеделските производители, така и по отношение на площите, които достигат над 200 000 хектара, което е близо 4 на сто от общата използваема площ в страната.