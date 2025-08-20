Ръст на вирусните хепатити в Пернишко

Ръст на вирусните хепатити има в Пернишко. От началото на месеца случаите са общо 5, като два от тях са регистрирани през миналата седмица. Това сочи справка от РЗИ. 20-годишна жена е заболяла от хепатит, тип В, има и пациент с хепатит, тип А. От началото на месеца са регистрирани по 2 случая на хепатит А и един Е.

Два пъти са увеличени случаите от това заболяване от началото на годината, твърдят специалисти. Заболяването е тежко, особено хепатитите B и C. Може да доведе до инвалидизация или рак.

Горещините помагат и на ентеровирусите. От началото на месеца в болница с ентероколити в Пернишко са били настанени 10 души. Само за периода от 11 до 17 август случаите са 4. Заболели са 3 жени и един мъж от Перник и Радомир. Те се лекуват в инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






