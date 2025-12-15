Ръст на данък сгради с 20% предвиждат в Перник

Общината в Перник предвижда увеличение с около 20% на данък недвижими имоти, което ще доведе до ръст на постъпленията в хазната с около 815 000 лева. Това съобщи при публичното обсъждане на подготвените промени в Наредбата за определянето на местните данъци и такси зам. кметът Стефан Кръстев. С планираното увеличение на данъка върху недвижими имоти ставката нараства от 2.5 на 3.0 промила.

Инфлацията през последните две години, както и ръстът на МРЗ и ръстът на разходите, които община Перник реализира за благоустрояването на своите райони, не са компенсирани по никакъв начин с актуализация на данъчните оценки на имотите, на базата на които се определя размерът на данъка.

Разходите се увеличават неимоверно, а приходите в това перо за общинската администрация остават непроменени. Финансовите средства са нужни на общинския бюджет, за да може да бъде отговорено по адекватен начин на очакванията на гражданите. В КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА