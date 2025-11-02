Ръст с 21,3% на ПТП в Пиринско за 1 г., 2/3 от тях леки, с 10 жертви сме по-добре дори от ковидната 2020 г., когато никой не пътуваше

За 1 година пътнотранспортните произшествия с наличие на материални щети в Пиринско са се увеличили с 21,3%, съобщиха тревожната новина от Националната статистика. През 2024 г. на територията на областта са регистрирани 1058 ПТП, а сравнението за драстичното повишение е спрямо предходната 2023 г.

Добрата новина е, че от миналогодишните ПТП само 277 са тежки, при които броят на ранените е 346, а на загиналите – 10 души. Спрямо 2023 г. броят на загиналите лица намалява с 61.5%, броят на ранените лица с 20.5%, а на тежките ПТП с 11.5%.

Любопитно е, че с най-добри показатели по отношение на кървавите катастрофи е била 2020 г., когато страната беше в локдаун и пътуванията бяха силно ограничени /вж. графика 1/.

От общия брой за страната делът на ПТП с пострадали в област Благоевград е 3.9%, на ранените – 3.8%, а на загиналите – 2.1%.

От ранените участници в движението с най-голям дял са водачите на МПС (43.9%), следвани от пътниците (31.8%) и пешеходците (23.7%). Загиналите водачи при ПТП са 80%, а загиналите пътници са 20%. Няма загинали пешеходци.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месец юни – 36, или 13% от общия брой ПТП, а най-малък през месец май – 10. През месец юни ранените лица са най-много – 43, или 12.4% от общия брой на пострадалите. Вследствие на ПТП най-много са загиналите лица през месеците юни и юли – 2, или 20%.

В рамките на седмицата най-много ПТП са настъпили в четвъртък – 46, пак тогава са регистрирани и най-голям брой ранени и загинали, съответно 57 и 3-ма.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП според тяхната възраст е следното:

Деца и младежи под 15 години – 10.1%;

15 до 24 навършени години – 26.0%;

От 25 до 64 навършени години – 48.6%;

Над 65 навършени години – 15.3%.

През 2024 г. на територията на област Благоевград 55.6% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – със 174 ранени и 1 загинал, останалите 44.4% са регистрирани извън населените места, съответно със 172 ранени и 9 загинали лица.

Най-голям брой произшествия през 2024 г. е регистриран в община Благоевград – 50, с 58 ранени и без загинали лица /вж. таблицата/, следвана от община Сандански – 47 ПТП с 52 ранени и 2 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в общините Белица и Сатовча – 3 ПТП, съответно със 7 и 3 ранени и без загинали лица.

ВАНЯ СИМЕОНОВА