Рядко ще ги видите в магазина: Дюлите – недооценени, но много полезни

Рядко ще видите дюли на щанда в магазина, дори и на пазарите, макар есента да е сезонът на този прекрасен и издръжлив плод.

Дюлята е изключително полезен плод, но често недооценяван. Има богат хранителен състав. Съдържа витамини: C, B1, B2, B3, B6, Е, минерали: калий, калций, магнезий, желязо, мед, цинк, фосфор, фибри, които подпомагат храносмилането и антиоксиданти.

Плодът с красивия есенен цвят има редица ползи за здравето: подсилва имунната система, високото съдържание на витамин C и антиоксиданти помага на организма да се бори с инфекции, настинки и вируси. Подпомага сърдечно-съдовата система, намалява „лошия“ холестерол, а благодарение на съдържащият се калий, подпомага контрола на кръвното налягане.

И още:

Подобрява храносмилането, а пектинът и фибрите регулират дейността на червата, предотвратяват запек и подобряват чревната микрофлора.

Чай или сироп от дюли се използва при гастрити, киселини и стомашни болки.

Има антиоксидантно и противовъзпалително действие. Полифенолите неутрализират свободните радикали, забавят стареенето на клетките и намаляват риска от хронични заболявания.

Подпомага дихателната система. Сироп от дюли или варени дюли облекчават кашлица, болки в гърлото и бронхити.

Подобрява състоянието на кожата. Витамин C и антиоксидантите подпомагат синтеза на колаген и заздравяването на кожата.

Златният плод също може да бъде полезен при бременност. Под формата на сок или компот намалява гаденето и осигурява важни витамини и минерали. Помага и при анемия, защото съдържа желязо и мед, които подпомагат образуването на червени кръвни клетки.

Плодът съдържа вещества, които влияят положително на нервната система.

Най-добре е да се консумира сурова, макар да е твърда.