Рязка промяна на времето: Осезаемо застудяване и повсеместни валежи от вторник

лед като започна с предимно слънчево и сравнително топло време, седмицата предстои да донесе значителна промяна в климатичната обстановка в страната. Осезаемо застудяване и валежи от дъжд се очакват от вторник, като температурните стойности рязко ще се понижат.

Днес времето се задържа предимно слънчево, но с разкъсана висока облачност. Сутринта на много места в равнинните части и низините имаше мъгла или ниска слоеста облачност, която се очакваше да се разсее до обяд. Максималните температури достигнаха между 18° и 23°, като в София бяха около 20°. По Черноморието максималните градуси бяха между 18° и 22°, с вълнение на морето 2-3 бала.

Промяната започва в понеделник вечерта

В понеделник сутринта отново ще бъде мъгливо на много места в низините и котловините. В останалите райони денят ще започне слънчево, но следобед облачността ще започне постепенно да се увеличава от запад. Максималните температури през деня ще достигнат от 17° до 22°, около 19° в София. През нощта срещу вторник се очакват първите валежи от дъжд, които ще обхванат на места Западна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили.

Във вторник предстои същинската промяна на времето. Ще бъде предимно облачно, а валежи ще има на много места в цялата страна, включително и на изток. Вятърът ще бъде умерен от северозапад. Максималните температури рязко ще се понижат до 10° и 15°. Понижението на температурите ще продължи, като в сряда валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява, а максималните градуси ще останат между 10° и 15°.

Застудяване и стабилизиране

В четвъртък температурите продължават да падат. В четвъртък минималните температури ще паднат до 5° и 10° (понижение с 3-4°), а вероятността за валежи намалява. Очаква се облачността да се разкъсва. Въпреки краткотрайното стабилизиране, в петък облачността отново ще се увеличи и дъжд ще превали в цялата страна.

Дългосрочна прогноза за ноември

Прогнозата за ноември показва динамичен месец. След първоначалните есенни превалявания в началото на седмицата, през първата седмица на ноември се очаква преобладаващо сухо и слънчево време, като сутрин в котловините и низините ще има мъгли, но без валежи. Температурите през месеца се очаква да останат по-високи от обичайните за ноември, с възможни пикове над 20 градуса в по-топлите дни.

Следващият период на по-сериозно влошаване на времето се очертава към средата на месеца. В периода между 10 и 15 ноември се очакват значителна облачност и есенни дъждове, като във високите планински части валежите ще преминават в сняг. След тази вълна, между 17 и 24 ноември, времето ще бъде по-хладно, но стабилно, под влиянието на антициклонални условия. Очаква се сутрешна мъгла, повече слънце следобед и липса на валежи. Тази динамика показва, че след първоначалния рязък спад на температурите, през втората половина на ноември се задава по-дълъг период на сухо и стабилно време.