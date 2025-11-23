Рязко застудяване днес, дъждът преминава в сняг в Благоевград, Кюстендил, Перник

Облачността в последния ден на седмицата ще е динамична – по-значителна в цялата страна преди обяд и с разкъсвания в южната половина на страната в часовете до вечерта. В хода на деня ще превали в много райони с тенденция до полунощ валежите да спрат. По-късно следобед и вечерта в някои по-високи райони на областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Враца и Монтана дъждът ще падне и мокър сняг.

Вятърът в неделя ще е студен от северозапад, а дневните температури ще са осезаемо по-ниски спрямо съботните – между 7 и 12 градуса, в централните южни и югоизточни райони – до 18-19.

Предстоящата седмица ще започне с отрицателни сутрешни температури в Западна и Централна България. Тук-там в ниската част на страната ще има условия за лека мъгла. Първите два дни на седмицата ще са без валежи с повече слънце в понеделник и лека, динамична облачност във вторник. В топлите часове термометрите ще се движат между 8 и 13 градуса през първия ден и от 10 до 15 през втория.



От сряда до края на седмицата ще се оформи нова циклонална обстановка с облаци и валежи. В определени точки на Южна България отново ще има предпоставки за проливни дъждове в някои от дните с риск от наводнения и разливи по реките. В по-високата част на Западна България, с понижението на температурите вечер, през нощта и рано призори към петък-събота, не са изключени кратки снеговалежи без натрупване.



В резултат на мощни южни ветрове към сряда-четвъртък дневните температури в Източна България ще останат по-високи – до 17-18 градуса, докато на запад ще се запази прохладно. Тенденцията е в последните дни на месеца в топлите часове да отчитаме между 7 и 12 градуса.