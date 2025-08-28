Салата с чери домати, тиквички и моцарела

Продукти за 2 порции
1 тиквичка
500 г чери домати
1 къдрава салата
200 г моцарела
сушен риган
черен пипер
сол
балсамико
зехтин
листенца пресен босилек
Приготвяне
Накъсайте къдравата салата. Тиквичките настържете на дълги ленти. Нарежете моцарелата на едри кубчета или я накъсайте. Ако нямате моцарела можете да я заместите с обикновено сирене. Чери доматите се нарязват на половинки.
На дъното на купа за салата разстелете късовете зелена салата. Върху нея небрежно завийте тиквичките. Добавете половинките чери домати и моцарелата. Поръсете с подправките. Накрая декорирайте с пресния босилек.