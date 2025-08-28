Салата с чери домати, тиквички и моцарела

Продукти за 2 порции

1 тиквичка

500 г чери домати

1 къдрава салата

200 г моцарела

сушен риган

черен пипер

сол

балсамико

зехтин

листенца пресен босилек

Приготвяне

Накъсайте къдравата салата. Тиквичките настържете на дълги ленти. Нарежете моцарелата на едри кубчета или я накъсайте. Ако нямате моцарела можете да я заместите с обикновено сирене. Чери доматите се нарязват на половинки.

На дъното на купа за салата разстелете късовете зелена салата. Върху нея небрежно завийте тиквичките. Добавете половинките чери домати и моцарелата. Поръсете с подправките. Накрая декорирайте с пресния босилек.





