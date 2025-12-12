Саманта от „Сексът и градът“ се омъжи

След девет години любовна история 69-годишната актриса Ким Катрал каза „да“ на своя избраник – 55-годишния аудиоинженер Ръсел Томас. Двамата сключиха брак на 4 декември в Лондон, като на церемонията присъстваха едва 12 души – най-близките приятели и роднини.



Ким избра елегантен костюм на „Диор“, съчетан с шапка на прочутия дизайнер Филип Трейси и ръкавици на Корнелия Джеймс. Стайлингът бе поверен на Патриша Фийлд – легендарната дизайнерка, която стои зад емблематичните визии в „Сексът и градът“. Ръсел пък заложи на изискан костюм по поръчка от Ричард Джеймс.



Двамата се срещат през 2016 г., когато Ким гостува в радиопредаване на BBC. Ръсел, който тогава работи като аудиоинженер, веднага я забелязва и след срещата ѝ изпраща директно съобщение в туитър. „Просто се харесахме и всичко тръгна естествено“, споделя Ким в интервю.



Оттогава връзката им се развива стабилно – Ръсел дори се мести за известно време във Ванкувър, за да бъде близо до Ким, когато тя снима там. В свои интервюта актрисата го описва като „човек с невероятно чувство за хумор и силна енергия“, а приятелите им казват, че двамата са изключително хармонична двойка.



За феновете на сериала новината е особено вълнуваща, защото Саманта Джоунс – героинята на Катрал, винаги беше символ на независимост и свободен дух. В реалния живот обаче актрисата вече е намерила своята стабилност и партньор, с когото споделя ежедневието си.



Това е четвърта сватба за Ким. Тя има зад гърба си три брака – с писателя Лари Дейвис, с германския архитект Андре Лисон и с музикалния продуцент Марк Левинсън. След тези преживявания тя дълго време избягваше брачните обещания, но с Ръсел реши, че е настъпил моментът за нова глава.



Макар сватбата да е била скромна, тя носи огромно значение за двамата. Според близки до двойката те искали празникът да бъде „за тях самите, за семейството и за приятелите, които винаги са ги подкрепяли“.



Ким и Ръсел планират да продължат да живеят между Лондон и Канада, където актрисата се е установила. Тя не изключва нови професионални проекти, но признава, че личното щастие вече е приоритет.Ретро.бг