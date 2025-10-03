Самбистите на „Вихрен“ трети отборно на „Орчо Войвода“, взеха медали и по джудо в Панагюрище

Състезателите на „Вихрен“ спечелиха трето място в отборното класиране на турнира по самбо за подрастващи „Орчо Войвода“ в Панагюрище. За успеха най-много допринесе Емилия Давкова, която заслужи златен медал в кат. до 42 при момичетата и сребърен сред кадетките. Първи при момчетата е Кристиян Владиков (65 кг), Лидия Латинова (57 кг) е втора, а с бронз се окичиха Симон Цанев (79 кг) и Христо Бокушев (50 кг). Сред призьорите се нареди и надеждата на „Самбо Дети“ (Бл) Иван Циров (35 кг), който е трети. В панагюрската зала се проведе и детски турнир по джудо, в който своята категория триумфира Л. Латинова. Ем. Давкова (40 кг), Хр. Бокушев (50 кг) и Николай Капитански (66 кг, кадети) взеха бронз, пети останаха Петър Петков (55 кг) и С. Цанев (+73 кг).

Ив. Циров с клубния шеф на „Самбо Дети“ Ив. Парасков/вляво/ Н. Капитански и личният ми наставник Ил. Солунов Хр. Бокушев, Ем. Давкова, Кр. Владиков и Л. Латинова с треньора Д. Парасков

ИВАН ДИМИТРОВ