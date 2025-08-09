Община Радомир с блестящо представяне и множество награди от XIII Национален събор на народното творчество – Копривщица 2025, кметът Кирил Стоев лично ги подкрепи и поздрави за успехите
Самодейците от Община Радомир откриха музикалната програма на XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица. Събитието, което се провежда от 8 до 10 август, събира хиляди изпълнители от цялата страна, а радомирци имаха честта да излязат първи на най-голямата Първа сцена – централната сцена на фестивала.
Община Радомир бе представена от девет народни читалища, десетки фолклорни групи и индивидуални изпълнители. Те завоюваха множество първи награди в различни категории – певчески, танцови и инструментални изпълнения.
Участието на Радомирска община бе представено от:
• НЧ “Напредък – 1895”, гр. Радомир
• Ема Методиева – I място
• Вяра Зафирова – I място
• Женска певческа фолклорна група – I място
•Детска фолклорна певческа група “Чучулига”- I място
• НЧ “Христо Ботев – 1928”, кв. Върба, гр. Радомир
• Фолклорна група за народни обичаи – I място
• Юношеска фолклорна певческа група “Ясно слънце” – I място
• Детска фолклорна група “Ясно слънце” – I място
• НЧ “Напредък – 1915”, с. Стефаново
• Фолклорна група за народни обичаи – II място
• Гайдарски фолклорен квартет – I място
• НЧ “Просвета – 1928”, с. Кондофрей
• Фолклорна група за народни обичаи – I място
• НЧ “Благой Попов – 1927”, с. Дрен
• Виктория Венчова – I място
• Женска фолклорна певческа група “Дренчанки” – I място
• Смесена фолклорна танцова формация – I място
• Владимир Ватрачки – I място
• НЧ “Христо Ботев – 1928”, с. Копаница
• Петър Велев – I място
• Детско-юношеска певческа група “Мрачанче” – I място
• Детска фолклорна група “Омайниче” – I място
Йордан Гоговски – I място и златен медал
• НЧ “Васил Левски – 1916”, с. Кленовик
• Детска фолклорна група за словесен фолклор – I място
• НЧ “Отец Паисий – 1927”, с. Извор
• Лора Йорданова – II място
• НЧ “Никола Корчев – 1928”, с. Долна Диканя
• Женска фолклорна танцова група “Елея” – I място
• Аделина Груева и Йорданка Джамалова – I място и награда за звукозапис от Българското национално радио (БНР).
Тези впечатляващи резултати са още едно доказателство, че традицията е жива, когато е носена с любов, предавана с грижа и развивана с вдъхновение. Радомирската фолклорна общност отново показа, че е сред водещите културни средища в България.
Кметът на Община Радомир Кирил Стоев и заместник-кметът Станислава Генадиева присъстваха лично на откриването. Те поздравиха и подкрепиха участниците и подчертаха, че съхраняването на фолклора е не само културна мисия, но и дълг към бъдещите поколения.
Постигнатите резултати за пореден път утвърждават Радомир и региона като един от водещите центрове на българската народна култура.
КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА