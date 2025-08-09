Община Радомир с блестящо представяне и множество награди от XIII Национален събор на народното творчество – Копривщица 2025, кметът Кирил Стоев лично ги подкрепи и поздрави за успехите

Самодейците от Община Радомир откриха музикалната програма на XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица. Събитието, което се провежда от 8 до 10 август, събира хиляди изпълнители от цялата страна, а радомирци имаха честта да излязат първи на най-голямата Първа сцена – централната сцена на фестивала.

Община Радомир бе представена от девет народни читалища, десетки фолклорни групи и индивидуални изпълнители. Те завоюваха множество първи награди в различни категории – певчески, танцови и инструментални изпълнения.



Участието на Радомирска община бе представено от:

• НЧ “Напредък – 1895”, гр. Радомир

• Ема Методиева – I място

• Вяра Зафирова – I място

• Женска певческа фолклорна група – I място

•Детска фолклорна певческа група “Чучулига”- I място

• НЧ “Христо Ботев – 1928”, кв. Върба, гр. Радомир

• Фолклорна група за народни обичаи – I място

• Юношеска фолклорна певческа група “Ясно слънце” – I място

• Детска фолклорна група “Ясно слънце” – I място

• НЧ “Напредък – 1915”, с. Стефаново

• Фолклорна група за народни обичаи – II място

• Гайдарски фолклорен квартет – I място

• НЧ “Просвета – 1928”, с. Кондофрей

• Фолклорна група за народни обичаи – I място

• НЧ “Благой Попов – 1927”, с. Дрен

• Виктория Венчова – I място

• Женска фолклорна певческа група “Дренчанки” – I място

• Смесена фолклорна танцова формация – I място

• Владимир Ватрачки – I място

• НЧ “Христо Ботев – 1928”, с. Копаница

• Петър Велев – I място

• Детско-юношеска певческа група “Мрачанче” – I място

• Детска фолклорна група “Омайниче” – I място

Йордан Гоговски – I място и златен медал

• НЧ “Васил Левски – 1916”, с. Кленовик

• Детска фолклорна група за словесен фолклор – I място

• НЧ “Отец Паисий – 1927”, с. Извор

• Лора Йорданова – II място

• НЧ “Никола Корчев – 1928”, с. Долна Диканя

• Женска фолклорна танцова група “Елея” – I място

• Аделина Груева и Йорданка Джамалова – I място и награда за звукозапис от Българското национално радио (БНР).

Тези впечатляващи резултати са още едно доказателство, че традицията е жива, когато е носена с любов, предавана с грижа и развивана с вдъхновение. Радомирската фолклорна общност отново показа, че е сред водещите културни средища в България.

Кметът на Община Радомир Кирил Стоев и заместник-кметът Станислава Генадиева присъстваха лично на откриването. Те поздравиха и подкрепиха участниците и подчертаха, че съхраняването на фолклора е не само културна мисия, но и дълг към бъдещите поколения.

Постигнатите резултати за пореден път утвърждават Радомир и региона като един от водещите центрове на българската народна култура.

