Самодейците от Пиринско оставиха без дъх жури и публика на събора в Копривщица и обраха златото

Самодейците от читалищата в Благоевградска област обраха златото на XIII национален събор на народното творчество „Копривщица 2025”.

Мъжката фолклорна певческа група „Якорудски мерак” към НЧ „Светлина 1907“ – град Якоруда спечели поредното първо място и вдигна купата на победителя. Момчетата грабнаха публиката и журито с изпълненията си на автентични якорудски песни. Освен най-високото отличие те си тръгнаха и с наградата безплатни аудио записи в Българско национално радио.

Женска и мъжка певчески групи към НЧ “Никола Вапцаров – 2005” в санданското с. Струма донесоха два златни медала, връчени им от кмета на Копривщица Мария Тороманова.

Гордост на разложкото с. Баня донесе и Народно читалище ,,Просвета-1908″.

Освен с отлично настроение и незабравими спомени от събора местните самодейци донесоха и 2 първи места. Мъжката фолклорна група омая жури и публика с песните ,,Да знаеш, Вело“ и ,,Заплакала е Пирин планина“, а триетажното мъжко хоро „Здравче-венче“, което е сред най-атрактивните елементи от пролетните игри в село Баня, остави зрителите без дъх. Младите момчета, които го изпълняват, бяха в намален състав и излизат на сцена едва за трети път, което не им попречи да демонстрират майсторлък от най-висока класа.

Съборът се провежда от 1965 г. на всеки пет години в първата пълна седмица на месец август. Основни организатори на форума са Министерството на културата, община Копривщица, областната администрация на Софийска област и Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН.

Тази година Копривщица посрещна над 6000 участници и вероятно още толкова публика. На препълнените поляни на Войводенец буквално нямаше къде игла да се хвърли. 60 години след основаването си съборът бе апогей на българското фолклорно наследство и среща на поколенията, които тачат народните традиции, култура и обичаи.

Надпяването и надиграването продължи 2 дни на 6 сцени и вчера завърши с едночасов концерт. ВАНЯ СИМЕОНОВА






