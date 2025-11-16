Самотникът Виктор живеел в запалилото се общинско жилище в Благоевград /ОБНОВЕНО/

Пожар горя в общинско жилище в кв. „Запад“ в Благоевград. Огненият инцидент стана днес около 10:30 ч. в блок № 37. Съседи видели дим от жилище на първия етаж, в което живеел под наем възрастен мъж. Веднага е подаден сигнал на телефон 112. С вой на сирени на място пристигнаха линейка и пожарна кола. Незабавно е изведен мъжът от апартамента, който е транспортиран от медицинския екип на Спешен център за преглед в СПО на МБАЛ – Благоевград. Пожарът бе загасен за минути от огнеборците и благодарение на бързата им намеса бе предотвратено разрастването му. От апартамента бе изхвърлен обгорял юрган. Причината за пожара се изяснява от служителите на Първо РУ- Благоевград. Стойността на щетите тепърва ще се уточнява.

Обитателят на жилището Виктор бил самотник. Имал деца, но основно за него се грижила на добра воля комшийка. Жената обаче сега не била там, тъй като заминала на гости при дъщеря си във Франция, коментираха съседи.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА