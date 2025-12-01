Самоука художничка от Перник отива на финала на „България търси таланти“

Самоуката художничка от Перник Фанка Борисова се класира за финала на телевизионното шоу „България търси таланти“, тя събра най-много гласове от зрителския вот на втория полуфинал. Фани живее в защитено жилище за лица с умствена изостаналост в пернишкия квартал „Мошино“.

Талантливата жена внесе тиха, но силна емоция с картината, която нарисува на живо в памет на своя приятелка, с която са били много близки над 20 години, но тя е починала и трогна и жури и публика в залата. На сцената на шоуто Фани показа свои картини, а Цитиридис пожела да си закупи една от творбите ѝ.

„Фани, ти си абсолютният смисъл на това предаване“, сподели Николаос Цитиридис.

„Фани ти внасяш някакво спокойствие с присъствието си на сцената. Около теб витае някаква приказна енергия. Всичко замира, когато започнеш да рисуваш“ бяха единодушни Катерина Евро и Галена.

Фанка е израснала по социални домове. До момента тя е открила 5 самостоятелни изложби. Рисува с подръчни материали и упорито следва своята мечта – да покаже таланта си в изложби. Изобразява предимно женски образи, защото ѝ липсвала майчината любов.

Финалът на шоуто е на 14 декември.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА