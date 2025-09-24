Само елитните 16-ки на орлетата избегнаха поражението, 17-ките и 18-ките се превърнаха в абонати на смърфовете

Само 16-ките от трите елитни формации на орлетата избегнаха поражението в отминалия кръг, докато 17-ките и 18-ките станаха абонати на смърфовете под тепетата. Момчетата на Илия Христов извъртяха 1:1 със „Славия“ на базата в село Рилци, а за трите точки не им стигнаха броени секунди. Капитанът Манол Данчев откри резултата в 12-та мин. и домакините вече предвкусваха втората си победа през сезона, преди дълбоко в добавеното време на двубоя да попари радостта им резервата Кирил Янков, оказал се печелившият жокер на бившия пиринец начело на белите Богомил Дяков. Бобошевецът това лято се завърна в най-стария столичен клуб, за да продължи треньорската си кариера в академията на „Овча купел“.

Голът на М. Данчев /в средата на сн. 1/ стигна само за точка срещу момчетата на ексорлето Б. Дяков /сн. 2/



17-ките в зелено-бяло отстъпиха с 1:3 на пловдивското „Локо“, но дълго време държаха съперника под напрежение. Двете нули останаха на таблото цяло първо полувреме. Веднага след подновяването на играта за втората част Божидар Ковачев осигури домакинския аванс, елиминиран от влезлия на смяна Борис Борисов в 68-та мин. Само след още три обаче Стилян Лазаров върна преднината на черно-белите, а вдигнатият от пейката Васил Йорданов сложи точка на спора в 79-та мин.

Най-преднокласираната гарнитура на пиринци до 18 г. катастрофира на „Лаута“ с 0:5 срещу убедителния лидер в подреждането с 6 от 6 победи и 25 реализирани голове срещу само един допуснат. Димитър Мрънков /9/, Енес Мишев /15/ и Даниел Минев /35/ придадоха класическо измерение на разликата в класите преди антракта. Час след началото авторът на откриващото попадение се разписа за втори път. Същото стори и Минев в последната минута на редовните 90. Възпитаниците на Манол Занев удържат позицията си в горната осмица на таблицата, като програмата им предоставя отличен шанс да дръпнат още по-нагоре този уикенд, в който посрещат абсолютния аутсайдер с 0 т. и 0:18 голова разлика „Спартак“ /Вн/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





