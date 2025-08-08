Само на 33 години: Почина актрисата Кели Мак

Актрисата от сериала „Живите мъртви“ Кели Мак почина на 33-годишна възраст. Тя е известна още с ролите си в „Чикагската медицинска сестра“ и „9-1-1“.

Причината за смъртта са усложнения, причинени от глиом на централната нервна система. Новината беше потвърдена чрез съобщение, подписано от сестра ѝ Катрин Мак:

„С огромна тъга съобщаваме за кончината на нашата скъпа Кели. Толкова ярка и пламенна светлина премина в отвъдния живот, където всички ние в крайна сметка трябва да отидем.“



Кели Мак е починала в събота, заобиколена от майка си Кристен и леля си Карън.





